Polizei Hagen

POL-HA: Flüchtender Ladendieb von Polizei in Gewahrsam genommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

In einem Discounter in der Wehringhauser Straße konnte ein Mann Dienstagabend (15.11.2022) bei einem Ladendiebstahl beobachtet werden. Gegen 18 Uhr hielt sich der 32-Jährige in dem Lebensmittelmarkt auf und entwendete Süßigkeiten. Diese versteckte er in der Jackentasche seines Sweatshirts. Als ihn eine Kassiererin ansprach, ergriff er in Laufrichtung Rehstraße die Flucht. Der Ladendetektiv des Marktes verfolgte den flüchtigen Mann und verständigte die Polizei. Währenddessen gab er immer wieder seinen Standort durch. Der Ladendieb rannte bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung einen Hang im Bereich der Rehstraße/des Konrad-Adenauer-Rings hinunter und stürzte. Er wurde durch die Beamten angesprochen und kam schließlich aus der Böschung heraus. Der Hagener verhielt sich unkooperativ und drehte seinen Körper bei der Durchsuchung nach Diebesgut durch einen Polizisten immer wieder weg. Zudem bezeichnete er eine Beamtin als "Fotze". Die Einsatzkräfte nahmen den mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getretenen 32-Jährigen in Gewahrsam, um zu verhindern, dass er weitere Straftaten begeht. Er erhielt eine Anzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell