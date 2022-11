Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer in Mehrfamilienhaus in Gewahrsam genommen

Hagen-Nahmer (ots)

Ein 29-Jähriger randalierte Mittwochabend (16.11.2022) in der Wilhelmstraße und musste von Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Der Hagener löste gegen 23 Uhr einen ersten Polizeieinsatz aus. Er hielt sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf und war verbal stark aggressiv. Eine Streifenwagenbesatzung ermahnte ihn zur Ruhe, bis der Mann in seine Wohnung ging und angab ruhiger zu werden. Nicht einmal 30 Minuten später verständigte eine Nachbarin erneut die Polizei, da der Hagener vor ihrer Tür randalierte. Polizisten nahmen ihn zur Verhinderung von Straftaten/Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,5 Promille an. (arn)

