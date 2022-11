Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt auf offener Straße

Hagen-Mitte (ots)

In der Bahnhofstraße sah eine Zeugin am Mittwoch (16.11.2022) gegen 14 Uhr, wie sich ein Paar auf dem Gehweg stritt und es zu körperlichen Übergriffen kam. Ein 34-jähriger Hagener schlug seiner Ehefrau dabei gegen das Handgelenk und zog sie so am Kopftuch, dass sie nach hinten umfiel. Als die Polizei eintraf schilderte die Frau, dass es bereits häufiger zu ähnlichen Auseinandersetzungen kam. Der Hagener gab hingegen an, seine Frau nicht körperlich angegriffen zu haben, man habe nur einen verbalen Konflikt gehabt. Polizisten erteilten dem Mann eine Wohnungsverweisung sowie ein zehntägiges Rückkehrverbot. Er musste seiner Frau die Wohnungsschlüssel übergeben. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen ihn. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell