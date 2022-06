POL-GM: Fahrraddieb festgenommen

Wiehl (ots) - Zwei Jugendliche sind am Freitagnachmittag (3. Juni) um 17:40 Uhr in der Straße "Zur Fliehburg" in Bielstein auf ihren Zweirädern miteinander kollidiert. Ein 15-jähriger Wiehler fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße "Zur Fliehburg" in Fahrtrichtung Linden. Etwa 250 m hinter der Kreuzung Jahnstraße führt rechts ein stark abschüssiger Waldweg auf die Straße. Ein 14-jähriger Wiehler fuhr diesen ...

