POL-HA: Jugendliche mit zusammengeketteten Fahrrädern im Volmepark erwischt

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Straße "Auf dem Lölfert" nahmen Polizisten am Mittwoch (16.11.2022) einen 25-Jährigen vorläufig fest. Der Mann steckte gegen 11.15 Uhr diverse Artikel in seinen Rucksack und passierte den Kassenbereich ohne zu zahlen. Ein Mitarbeiter des Geschäfts beobachtete den 25-Jährigen bei der Tat und verständigte die Polizei. Bei dem Diebesgut ...

