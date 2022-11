Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Gegen gelben VW Lupo gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 16.11.2022 ereignete sich zwischen 12.15 Uhr und 12.40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Lappenbrink in Sassenberg. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen gelben VW Lupo, der auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 3 stand. Der Verursacher flüchtete trotz eines Schadens am hinteren linken Kotflügel. Möglicherweise handelt es sich bei dem beteiligten Unfallfahrzeug um einen dunklen Pkw, ähnlich eines SUVs. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell