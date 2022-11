Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Pkw-Führerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 16.11.2022, um 17.10 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Von-Düesberg-Straße / Ladestraße in Oelde ein Verkehrsunfall.

Ein 32-jähriger Pkw-Führer aus Beckum befuhr die Ladestraße und beabsichtigte nach links in die Von-Düesberg-Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 51-jährige Oelderin mit ihrem Pkw die Von-Düesberg-Straße und beabsichtigte ihrerseits nach rechts in die Ladestraße einzubiegen. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es dann zur Kollision der beiden Pkw. Durch den Verkehrsunfall wurde die Oelderin verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

