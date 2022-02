Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hausbrand in Hoppstädten-Weiersbach

Idar-Oberstein (ots)

Am heutigen Morgen, 17.02.2022 kam es gegen 08:10 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses unmittelbar an der B41 in Hoppstädten-Weiersbach/Eulenhügel. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein 84-jähriger Mann wurde mit einer leichten Rauchgasintoxikation zur weiteren Abklärung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Durch den Brand ist das Wohnhaus aktuell nicht bewohnbar, der Gebäudeschaden beläuft sich auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich. Die B41 musste in diesem Bereich kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben dem Rettungsdienst und dem Rettungshubschrauber insgesamt rund 35 Feuerwehrleute der Wehren aus Hoppstädten-Weiersbach und Birkenfeld. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei Idar-Oberstein dauern an.

