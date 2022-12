FW-ROW: Porschetraum wird Opfer der Flammen

Wense (ots) - (jz) Heute Nachmittag wurde der Leitstelle eine unklare Rauchentwicklung in einem Kinderzimmer in Wense gemeldet. Die Feuerwehren aus Wense, Steddorf, Sassenholz, Boitzen, Zeven und Heeslingen rückten gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst an. Nach Ankunft der Feuerwehr befanden sich keine Menschen mehr im Gebäude. Es wurde sofort mit einer Erkundung begonnen, es konnte aber keine ...

mehr