Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Unklare Rauchentwicklung im Kinderzimmer

Wense (ots)

(jz) Heute Nachmittag wurde der Leitstelle eine unklare Rauchentwicklung in einem Kinderzimmer in Wense gemeldet. Die Feuerwehren aus Wense, Steddorf, Sassenholz, Boitzen, Zeven und Heeslingen rückten gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst an. Nach Ankunft der Feuerwehr befanden sich keine Menschen mehr im Gebäude. Es wurde sofort mit einer Erkundung begonnen, es konnte aber keine Rauchentwicklung mehr wahrgenommen werden. Das betroffene Zimmer wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert, wobei lediglich eine Hitzeentwicklung an einem Fernseher festgestellt werden konnte. Das Gerät wurde von dem Trupp aus dem Gebäude entfernt. Ein weiteres Eingreifen war seitens der Feuerwehr nicht erforderlich.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell