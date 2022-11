FW-ROW: Futtermischwagen soll brennen

Seedorf (ots) - Am Mittwochmittag kam es zu einem Flächenbrand in Seedorf. Dort kam es in einem kleinen Waldstück aus unerklärlichen Gründen zu einer Rauchentwicklung im Moorboden, hier brannten ca. 15 Quadratmeter Moorfläche. Die Feuerwehren aus Seedorf und Zeven öffneten den Moorboden, um Glutnester abzulöschen, diese waren unterirdisch in den Baum gebrannt. Nach freilegen der Baumwurzel wurde das Feuer gelöscht. Nach rund 2.5 Stunden war der Einsatz seitens der ...

