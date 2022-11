Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Ölspur quer durch die Samtgemeinde Zeven

Zeven (ots)

Am gestrigen Montag, den 28.11.2022 wurde die Feuerwehr Zeven am Vormittag zu einer Straßenverunreinigung in der Straße "Am Südring" gerufen. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass die Spur sich über einige Kilometer hinzieht. So wurden auch die Feuerwehren Brüttendorf und Elsdorf alarmiert und beim ab streuen des Öls zu unterstützen. Am späten Nachmittag wurde auch in Heeslingen eine Ölspur entdeckt, die sich bis in ein Wohngebiet hinzog. Ob diese beiden Straßenverunreinigungen im Zusammenhang stehen, kann seitens der Feuerwehr nicht gesagt werden.

Die Ölspur die sich aus der Gemeinde Gyhum (K126), über die Gemeinde Elsdorf (L131), bis nach Zeven an den Südring zog und die Verunreinigung in Heeslingen beschäftigten nicht nur viele Feuerwehrleute. Eine Spezialfirma zum Reinigen der Straße wurde ebenfalls an die Einsatzstelle am Morgen gerufen, um den Schaden für die Umwelt möglichst gering zu halten.

