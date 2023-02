Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Flüchtiger Autofahrer beschädigt geparkten BMW.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (07.02.2023) beschädigte gegen 06:00 Uhr eine unbekannte Person mit ihrem Pkw einen geparkten BMW 3er. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden am BMW 4000 Euro. Die Person, vermutlich eine Frau, die mit einem Kleinwagen unterwegs war, hielt kurz an, begutachtete den Schaden und fuhr dann in unbekannte Richtung weg. Wer Zeuge des Vorfalls war oder Informationen zum unbekannten Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell