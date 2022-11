Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz/A7 - Auto prallt gegen Sattelzug

Am Donnerstag erlitten drei Personen bei einem Unfall bei Giengen Verletzungen.

Gegen 5.30 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit einem Renault auf der A7 von Ulm in Richtung Würzburg. Im Bereich Lonetal-Ost bei Giengen wechselte er von der rechten auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er wohl einen Sattelzug der links neben ihm fuhr. Der Renault kollidierte mit dem Sattelzug. Er geriet ins Schleudern und überschlug sich. Anschließend kam das Auto auf dem Standstreifen zum Stehen. Von den vier Insassen im Auto erlitten zwei Personen leichte sowie eine Person schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Renault. Die Verkehrspolizei Heidenheim ermittelt nun den genauen Sachverhalt. Sie schätzt den Schaden an den Autos auf 4.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Möglicherweise war der Fahrer des Renault für einen kurzen Augenblick unaufmerksam. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

