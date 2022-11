Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) KORREKTUR Ort: Langenau/A8 - Unfall durch Notfall? Am Mittwoch kam ein Sattelzug bei Langenau von der Straße ab und fuhr in eine Böschung.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit einem Sattelzug auf der A8 von Stuttgart in Richtung München. Auf Höhe von Seligweiler verspürte er Schmerzen. Er fuhr deshalb mit dem Fahrzeug von der Straße ab und auf das Gelände einer Tankstelle. Dort fuhr er ungebremst in eine Böschung. Die Feuerwehr barg den Mann aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte versorgten den Mann. Sie brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim (07321/97520) nahm die Ermittlungen auf. Sie ermittelt nun auch, warum es zum Unfall kam. Sie vermutet, dass ein medizinischer Notfall zum Unfall führte. Ein Abschlepper barg den Sattelzug. Die Höhe des Schadens am Sattelzug und der Böschung sind bislang unklar. Diesel gelangte ins Erdreich und musste abgetragen werden.

++++2276781 (JS)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell