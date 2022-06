Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und 10.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfallfalls am Sonntagabend, gegen 22:25 Uhr. Ein 58-jähriger Lenker eines VW Passats befuhr die Eisenbahnstraße (K 1031) vom Industriegebiet kommend in Richtung Ortsmitte. Auf der Bergaufstrecke, kurz vor der Bahnunterführung, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Straße ab. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Der Fahrer wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der VW Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Gäufelden war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst entsandte einen Rettungswagen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

