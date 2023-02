POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall während Fahrstunde.

Lippe (ots) - Am Montagabend (06.02.2023) gegen 22:35 Uhr randalierte ein Mann an einer Wohnung in der Bielefelder Straße und löste dadurch einen Polizeieinsatz aus. Er flüchtete vor den Beamten auf ein Baustellengelände, wurde aber schließlich gestellt. Die Durchsuchung zur Identitätsfeststellung ergab, dass der 22-jährige Lemgoer verschiedene Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente bei sich ...

