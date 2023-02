POL-LIP: Lemgo. Unbekannte stehlen Bargeld aus Spielhalle in Lemgo.

Lippe (ots) - Montagvormittag (06.02.2023) erhielten in Bad Salzuflen ältere Menschen wieder verstärkt Schockanrufe mit betrügerischen Absichten. In mindestens acht Fällen, in denen Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, riefen die Betrüger bei ihren potentiellen Opfern an. Glücklicherweise wurde die Betrugsmasche von den meisten Senioren recht schnell erkannt, ...

mehr