Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baumlandung eines Gleitschirmfliegers

Fulda (ots)

Abtsroda. Am Dienstagnachmittag (04.04.), gegen kurz vor 17 Uhr, meldete ein Gleitschirmflieger der Leitstelle in Fulda, dass er einen Flugunfall gehabt hätte und nun in einem Baum zwischen Dietges und Abtsroda festhänge. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bergwacht konnten den 75-jährigen Mann aus Poppenhausen (Wasserkuppe) nach rund 15 Minuten Suche in etwa 15 Metern Höhe auffinden und retten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zog sich der Mann glücklicherweise keine gravierenden Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

