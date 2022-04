Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz

Rheinbrohl / Linz (ots)

Am 16.04.2022 zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden von der Polizeiinspektion Linz Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz in mehreren Shishabars in Rheinbrohl und Linz durchgeführt. Leider konnten dabei gleich mehrere Verstöße festgestellt werden. Durch die eingesetzten Beamten konnten in mehreren Bars Minderjährige angetroffen werden. Die Betreiber der Bars erwartet nun ein Bußgeld.

