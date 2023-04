POL-OH: Kleintransporter prallt auf Lkw-Anhänger - Zwei Fahrer verletzt

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Mehr als 650 Gramm Betäubungsmittel aufgefunden Bad Hersfeld. Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld beschlagnahmten am Dienstag (04.04.) circa 650 Gramm Marihuana und Haschisch sowie weitere Betäubungsmittel in der Wohnung einer 33-jährigen Frau und eines 29-jährigen Mannes in der Innenstadt. ...

