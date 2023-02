Polizei Hamburg

POL-HH: 230221-1. Zeugenaufruf nach Aufbruch eines Geldautomaten in Hamburg-Lohbrügge

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.02.2023, 02:43 Uhr

Tatort: Hamburg-Lohbrügge, Heidhorst

Heute am frühen Morgen haben bislang unbekannte Täter in Lohbrügge einen Geldautomaten aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er einen lauten Knall vernommen und anschließend beobachtet hatte, wie ein mit mehreren Personen besetzter, mutmaßliche hochmotorisierter Pkw in Richtung Am Langberg flüchtete. Fast zeitgleich löste der Alarm am Geldautomaten aus.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass der Geldautomat gewaltsam mittels Sprengung geöffnet worden war. Der Automat wies entsprechende Beschädigungen auf. Zu dem möglichen Stehlgut kann bislang keine Angabe gemacht werden.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Fluchtwagen nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell