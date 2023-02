Polizei Hamburg

POL-HH: 230221-3. Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft in Hamburg-Rotherbaum - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.02.2023, 03:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Rotherbaum, Hartungstraße

Letzte Nacht hat ein bislang unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft in Rotherbaum eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gelangte der Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in das Geschäft. Im Verkaufsraum zerstörte der Mann mehrere Vitrinen, entwendete eine Vielzahl von Schmuckstücken daraus und flüchtete in unbekannte Richtung. Aufgrund der Geräuschentwicklung wurden Anwohner auf den Einbruch aufmerksam und verständigten die Polizei.

Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen erfolglos.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

- männlich - kräftige Statur - mittlere Größe - dunkel gekleidet, vermutlich mit einer Tarnfleck-Weste

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen am Tatort. Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für die Region Eimsbüttel zuständigen Einbruchsdezernat (LKA 132) geführt und dauern an.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

