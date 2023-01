Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Rengsdorf (ots)

Am Samstag, 28.01.2023, kam es im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 07:50 Uhr zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Rengsdorf, In der hinteren Sanddelle. Unbekannte Täter versuchten, den Automaten mittels Werkzeug aufzubrechen. Dies gelang nicht, es entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell