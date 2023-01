Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Gebhardshain, Junger Fahrer unter Drogeneinfluss in Alsdorf, Verkehrsunfallfluchten durch alkoholisierte PKW-Fahrer in Wissen und Mudersbach

Gebhardshain, Alsdorf, Wissen, Mudersbach (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 24.01.2023, 19:00 Uhr und dem 25.01.2023, 10:00 Uhr wurde ein im Wolfsweg in Gebhardshain geparkter Ford vermutlich während eines Wendemanövers von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf.@polizei.rlp.de) zu melden.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Alsdorf konnten durch Beamte der Polizei Betzdorf am Samstag, den 28.01.2023 gegen 16:00 Uhr bei einem 22-jährigen Fahrer eines VW drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenurintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem jungen Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Am Sonntag, den 29.01.2023 gegen 00:00 Uhr wurde der Polizei Betzdorf durch einen aufmerksamen Zeugen ein in Schlangenlinien fahrender VW Tiguan in Wissen gemeldet. An der Halteranschrift stellten die entsandten Beamten an dem PKW augenscheinlich frische Unfallschäden fest. Nach Angaben des Zeugen wurde während der Fahrt eine Verkehrsinsel touchiert, die Fahrt aber unerlaubt fortgesetzt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte eine 53-jährige Frau als verantwortliche Fahrzeugführerin ermittelt werden. Da diese erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde dieser eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Frau erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Am Sonntag, den 29.01.2023 gegen 00:40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Betzdorf einen vermutlich alkoholisierten Fahrer eines VW Golf in der Stahlwerkstraße in Mudersbach, welcher in Richtung Siegen fahren würde. Durch die sofort verständigte Polizei Siegen konnte der PKW im Rahmen der Fahndung angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 61-jähriger Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Zudem hatte dieser bei Fahrtantritt noch einen Verkehrsunfall verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es erfolgte eine Blutentnahme bei dem Fahrer sowie die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung einer entsprechenden Strafanzeigen.

