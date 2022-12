Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Vermisst! 92-Jähriger mit grauem Opel Corsa gesucht!

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht den 92 Jahre alten Josef August K. und bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Der Senior war am Montagnachmittag (5. Dezember) gegen 15:15 Uhr zur Untersuchung bei einer Ärztin am Hamborner Altmarkt in Alt-Hamborn. Von dort kehrte er nicht nach Hause zur Obermeidericher Straße in der Nähe zur Dümpter Straße (Stadtteil: Obermeiderich) zurück. Der 92-Jährige benutzt für die Wege zum Einkaufen und zum Arzt seinen fast elf Jahre alten grauen Opel Corsa mit dem Kennzeichen DU-MJ1930. Das Foto von Josef August K. stammt aus den Neunzigerjahren. Mit der Weile hat der Mann, der etwa 1,80 Meter groß und schlank ist, etwas dünnere und grauere Haare. Er hat eine kaum sichtbare Narbe auf der Stirn. Die Ärztin, die ihn am Montag untersuchte, wusste noch, dass er eine grüne Trachtenjacke mit Hirschknöpfen trug. Die Polizei bittet diejenigen, die den Mann oder auch das Auto gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 oder den Notruf 110 zu melden. Vielen Dank!

