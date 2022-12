Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Feuer in leerstehendem Gebäude - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Feuerwehr und Polizei sind seit Montagabend (5. Dezember) wegen eines Brandes in einem leerstehenden Gebäude unterhalb einer Autobahnbrücke (A59) an der Düsseldorfer Straße im Einsatz. Dort steht seit 22:45 Uhr das Gehäuse des ehemaligen Schießstandes Grunewald (Höhe Heerstraße) in Flammen. Die Feuerwehr ist fortlaufend mit den aufwendigen Löscharbeiten an dem einsturzgefährdeten Gebäude beschäftigt. Umliegende Straßen im Bereich des Brandortes (u. a. Düsseldorfer Straße, Sternbuschweg, Heerstraße, Autobahnauffahrt Richtung Norden) wurden zeitweise gesperrt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf; der Einsatz dauert an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell