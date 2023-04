Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchte Sachbeschädigung an Kunstwerken - 18-Jähriger festgenommen

Einbrüche

Fulda (ots)

Fulda. Nach einem Zeugenhinweis nahm die Polizei Fulda in der Nacht auf Mittwoch (05.04.) in der Löherstraße einen 18-Jährigen fest, der zuvor versucht hatte ein Kunstwerk mit dem Titel "Alltagsmenschen" zu beschädigen.

Seit dem 24. März wurden vier Fälle von Sachbeschädigungen an Kunstwerken dieser Ausstellung im Innenstadtgebiet von Fulda zur Anzeige gebracht. Die Polizei steht diesbezüglich in fortwährendem und engen Austausch mit der Stadt Fulda, um die Kunstwerke durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Unter anderem werden die Örtlichkeiten, an denen die "Alltagsmenschen" aufgestellt sind, regelmäßig bestreift.

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 2 Uhr, wurde ein Zeuge in der Löherstraße auf einen 18-jährigen Mann aufmerksam, der versuchte durch Hand- und Faustschläge die dortigen "Alltagsmenschen" zu beschädigen. Kurze Zeit später nahmen Beamte der Polizei Fulda den Mann noch vor Ort fest. Ob dieser auch für weitere Beschädigungen in den beiden Wochen zuvor verantwortlich ist, müssen nun die Ermittlungen klären. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Polizei Fulda wird zusammen mit der Stadt Fulda auch weiterhin Maßnahmen zum Schutz der Kunstwerke "Alltagsmenschen" treffen.

Der bisher entstandene Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere tausend Euro. Die zuständige Stelle wird nach Ermittlung des oder der verantwortlichen Täter entsprechende Schadensersatzansprüche prüfen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (04.04.) über eine Hintereingangstür in eine Gaststätte in der Petersgasse ein und stahlen Bargeld. Es entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Hünfeld. In der Klingelstraße brachen in der Nacht zu Montag (03.04.) Unbekannte über ein Fenster in eine Gaststätte in der Petersgasse ein und stahlen Spirituosen sowie Bargeld. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

