POL-HAM: Stahlplatten von Baustelle gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen am Sonntagmorgen, 12. März, auf der Südstraße endete mit dem Wurf einer Bierflasche auf eine 19-Jährige und Tritten in das Gesicht einer 22-Jährigen. Gegen 4.35 Uhr gerieten die 19-Jährige und die unbekannte Tatverdächtige vor einer Lokalität in Streit. Im weiteren Verlauf warf die Unbekannte ihre Bierflasche aus kurzer Distanz gegen ...

mehr