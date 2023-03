POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 6. März bis 12. März 2023

Hamm-Mitte (ots) - Ein 24-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen, 11. März, auf der Südstraße leicht verletzt, nachdem ihm ein Unbekannter aus einer Gruppe heraus Reizgas in die Augen sprühte. Der Geschädigte geriet gegen 3.45 Uhr mit drei unbekannten jungen Männern in einen lautstarken Streit, in dessen Verlauf einer der Unbekannten Reizgas gegen den 24-Jährigen einsetzte. Anschließend flüchteten die drei ...

mehr