Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Weitere Pressemitteilung zum Feuer auf einem Stückgutfrachter in Bremerhaven: Feuer unter Kontrolle auf der Lascombes, Feuerwehr richtet Brandsicherheitswache ein.

Bremerhaven (ots)

Nachdem über den ganzen Tag die Löschmaßnahmen aufrechterhalten werden mussten ist das Feuer auf dem Stückgutfrachter Lascombes unter Kontrolle so, dass die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle reduziert werden können. Seit dem frühen Abend werden die Einsatzkräfte bis auf eine Brandsicherheitswache für die Nacht reduziert. Die umfangreichen Maßnahmen für ein schnelles wieder Aufnehmen der Brandbekämpfung bleiben jedoch vor Ort aufrechterhalten. So bleibt der Feuerwehrkran, welcher mit einer speziellen Löschvorrichtung ausgestattet ist, und das Spezialschiff "Neuwerk" an der Einsatzstelle einsatzbereit, um im Fall eines wieder aufkommenden Brandes unverzüglich und umfangreich eingreifen zu können. Morgen früh wird die Einsatzleitung über die weiteren Maßnahmen entscheiden.

