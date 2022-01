Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebstahl - Wer hat etwas beobachtet?

Kaarst (ots)

Am Mittwochabend (19.01.) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Autodiebstahl an der Straße "Am Marienheim".

In der Zeit von 15 bis 16:55 Uhr entwendeten Unbekannte einen weißen Dacia (Typ: Sandero) mit dem amtlichen Kennzeichen VIE-GN 29. Das Auto war zum Tatzeitpunkt an einer Garage geparkt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Für Interessenten hält die Polizei das Faltblatt "Sicherheit rund ums Fahrzeug" mit allen wesentlichen Informationen zum Thema bereit. Ein Download ist unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/ möglich.

