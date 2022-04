Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Weitere Pressemitteilung zum Feuer auf einem Stückgutfrachter in Bremerhaven: Feuer unter Kontrolle auf der Lascombes Majuro

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven ist weiterhin mit zahlreichen Einsatzkräften sowohl der Feuerwehr als auch verschiedener Hilfsorganisationen, sowie Spezialschiffen im Verbindungshafen an der Steubenstraße im Einsatz um ein brennendes Schiff zu löschen.

Seit gestern Abend brennen Teile der Ladung auf dem Stückgutfrachter "Lascombes Majuro" im Verbindungshafen in Bremerhaven.

Nachdem in der Nacht zuerst "Feuer aus" gemeldet werden konnte, wurde durch die eingesetzte Brandsicherheitswache am frühen Morgen eine zunehmende Rauchentwicklung in einer Ladeluke auf dem Stückgutfrachter gemeldet. Umgehend wurden durch die Einsatzleitung zahlreiche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle beordert. Nachdem in der Nacht die benachbarten Laderäume mit einem Löschgas der schiffseigenen Löschanlage geflutet wurden, wurden diese um ein Entweichen des Löschgases zu verhindern, nicht geöffnet. Aufgrund der zunehmenden Rauchentwicklung in einem benachbarten Laderaum wurde durch die Einsatzleitung entschieden den Laderaum zu öffnen. Zuvor wurden umfangreiche Maßnahmen zur Brandbekämpfung vorbereitet. Unteranderem wurde das Spezialschiff "Nordergründe" sowie der Feuerwehrkran mit einem speziellen Löschrohr, der Feuerwehr Bremerhaven für die Brandbekämpfung vorbereitet und in Stellung gebracht. Nachdem die Ladeluken geöffnet wurden, waren im Laderaum offene Flammen zu sehen. Aufgrund der umfangreichen Vorbereitungen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Inzwischen sind die beiden vom Feuer betroffenen Laderäume mit Löschschaum geflutet. Zur Stunde wird das Schiff von außen weiterhin gekühlt und weiter Wasser und Löschschaum in die betroffenen Laderäume eingebracht. Wie lange der Einsatz noch dauern wird kann zur Stunde nicht abgeschätzt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell