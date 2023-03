POL-HAM: Exhibitionist im Kurpark

Hamm-Rhynern (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitag, 17. März, aus einem Drogeriemarkt in der Reginenstraße eine unbekannte Anzahl an Parfümflaschen gestohlen. Er verließ gegen 17 Uhr das Geschäft, als das Warensicherungssystem im Eingangs- beziehungsweise Ausgangsbereich auslöste. Anschließend flüchtete er auf einem schwarzen Fahrrad in unbekannte Richtung. Nach Angaben einer Mitarbeiterin war der Mann etwa ...

