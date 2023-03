POL-HAM: Ladendieb flüchtet mit Parfüm

Hamm-Rhynern (ots) - Eine Zehnjährige wurde am Freitag, 10. März, bei einem Verkehrsunfall auf der Menzelstraße leicht verletzt. Eine 40 Jahre alte Frau aus Hamm fuhr gegen 7.35 Uhr in ihrem VW vom Fahrbahnrand der Menzelstraße an. Ein herannahender Bus musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern. In Folge der Gefahrenbremsung stürzte eine Zehnjährige, die sich als ...

