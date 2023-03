Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich "Auf der Becke/ Zur grünen Aue" ist am Samstagmorgen (11. März) der Fahrer eines Leichtkraftrads leicht verletzt worden. Der 26-Jährige aus Hamm befuhr gegen 10.15 Uhr die Straße "Zur grünen Aue" in Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich "Auf der Becke" kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda einer 29-Jährigen aus Jüchen, welche dort in Fahrtrichtung Osten unterwegs war. Der Mopedfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.(es)

