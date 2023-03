Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach Einbruch in Pausenraum

Hamm-Mitte (ots)

In der Nacht zu Samstag (11. März) brach ein 26-Jähriger in den Pausenraum der Filiale eines Lebensmittelmarkts auf der Wilhelmstraße ein. Er konnte nach kurzer Verfolgung durch die Polizei gestellt und festgenommen werden. Der Tatverdächtige verschaffte sich gegen 2.20 Uhr unberechtigt Zutritt zu dem als Sozialraum genutzten Wohncontainer, indem er die Eingangstür aufhebelte. Anschließend öffnete und durchsuchte er die dort befindlichen Mitarbeiterspinde. Nach einem Hinweis des Eigentümers gelang es den eingesetzten Polizeibeamten, den Tatverdächtigen noch am Tatort festzunehmen. Ob der in Deutschland wohnungslose Einbrecher Beute erlangt hat, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Bei der Überprüfung des Delinquenten wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Hamm gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 400 Euro.(es)

