Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in leerstehendem Wohnhaus

Hamm-Mitte (ots)

In einem leerstehenden Wohnhaus an der Heßlerstraße kam es am Donnerstag, 2. Februar, zu einem Brand.

Gegen 17 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, die eine Feuerstelle im ersten Obergeschoss feststellten. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Es wurde niemand verletzt, ein Gebäudeschaden ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht entstanden.

Tatverdächtig ist ein 27 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz, den die Einsatzkräfte vor dem Haus antrafen. Er hat sich zum Zeitpunkt des Feuers in dem Haus aufgehalten und sich vermutlich durch das Aufhebeln einer Tür Zugang verschafft.

Während des Einsatzes war die Heßlerstraße zwischen der Arnold-Freymuth-Straße und der Marker Allee sowie die Widumstraße gesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell