Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Fußgänger bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagnachmittag erlitt ein Fußgänger schwere Verletzungen nachdem er beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst wurde.

Gegen 17:55 Uhr kam es auf Höhe eines Kreisverkehrs in der Amalienstraße zu einem Unfall zwischen Pkw und Fußgänger. Hierbei übersah ein 53-jähriger Spaziergänger beim Überqueren der Straße offenbar einen ihm entgegenkommenden Pkw, woraufhin es zur Kollision kam. In der Folge musste der Fußgänger aufgrund schwerer Verletzungen in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Steffen Schulte, Pressestelle

