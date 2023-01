Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Korrektur zu Meldung vom 31.01.2023: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang und flüchtigem Unfallverursacher - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Der Fahrradfahrer fuhr zum Unfallzeitpunkt auf der Theodor-Heuss-Allee in Richtung Süden, nicht wie zuvor vermeldet auf der Stettiner Straße. Er wurde leicht verletzt.

Wir bitten um Korrektur:

Ein Verkehrsunfall mit unklarem Unfallhergang und flüchtigem Unfallverursacher ereignete sich am Montagabend in der Karlsruher Waldstadt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr ein 40-jähriger Radfahrer gegen 18:30 Uhr auf der Theodor-Heuss-Allee in Richtung Süden. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer bog an der Einmündung Stettiner Straße nach rechts in die Theodor-Heuss-Allee ab und übersah dabei offenbar den Zweiradfahrer. Hierdurch kam es zwar nicht zur Kollision, jedoch fuhr der Zweiradfahrer beim Ausweichen auf ein anderes Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zum geflüchteten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/944840 mit der Karlsruher Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell