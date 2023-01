POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit unklarem Hergang und flüchtigem Unfallverursacher - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am Montagabend in eine Firma in der Straße Römeräcker in Hochstetten ein. Hierbei wurde er durch eine installierte Überwachungskamera aufgenommen. Demnach hebelte der Einbrecher gegen 23:30 Uhr die seitliche Eingangstür brachial auf, um in die Firmenräume zu gelangen. Dort durchsuchte er mehrere Zimmer und ...

mehr