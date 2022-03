POL-FR: Rheinfelden: versuchter Aufbruch eines Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Ein Unbekannter schlug am Donnerstag, 24.03.2022, gegen 14.00 Uhr, an einem grauen Toyota ein hinteres Dreiecksfenster ein. Die Alarmanlage des Autos löste aus und der Unbekannte ging ohne Beute flüchtig. Der Toyota stand in Friedlingen in der Kleinhüniger Straße in Höhe der Hausnummer 13. Aufgrund der Uhrzeit erhofft sich das Polizeirevier Weil ...

