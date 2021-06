Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sechs Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Haren (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der B408 zwischen Rütenbrock und Emmeln zu einem Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt sechs Beteiligte wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Der 44-jährige Fahrer eines VW Passat bog gegen 16.40 Uhr nach links in die Emmelner Straße ab. Dabei übersah er einen in Richtung Rütenbrock fahrenden, mit vier Personen besetzten Opel. Es kam zum Zusammenstoß. Der 44-jährige Unfallverursacher und sein 11-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein 36-jähriger Beifahrer im Opel erlitt schwere Verletzungen. Die 35-jährige Fahrerin und die auf der Rückbank sitzenden sechs- und elfjährigen Kinder kamen mit leichten Blessuren davon. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

