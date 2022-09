BPOL-KS: 17-Jähriger hantiert im Zug mit einem Wurfmesser

Borken-Singlis und Edermünde-Grifte (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) - Wegen Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in den Bahnhöfen Borken-Singlis und Edermünde-Grifte ermittelt seit gestern die Bundespolizei in Kassel. Bislang Unbekannte haben im Bahnhof Borken die Innenseite des Wetterschutzhauses besprüht. In Edermünde-Grifte verunreinigten die Unbekannten die Wände der Unterführung. In beiden Fällen entstand ...

