Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbrüche in Cochem und Treis-Karden

Polizei Cochem (ots)

1. Treis-Karden

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf den Montag den 20.06.22 in einen Fischräuchereibetrieb in Treis-Karden, OT Treis ein. Es wurde ein Rolltorfenster aufgebrochen und anschließend Bargeld und alkoholische Getränke gestohlen.

2. Cochem, Sparkasse

Ein unbekannter Täter brach am 20.06.22 gegen 03.00 Uhr in die Sparkasse Cochem ein. Dem Täter gelang es in des 1. OG vorzudringen. Hier versuchte er einen sogenannten Münzrollengeber aufzubrechen, was ihm nicht gelang. Auch scheiterte an einer alarmgesicherten Tür im Inneren der Bank. Der Täter verließ die Bank ohne Beute.

3. Hotel Cochem

Im Bereich des Enderttal in Cochem brach ein unbekannter Täter ein Toilettenfenster eines Hotels auf und gelangte so ins Objekt. Anschließend entwendete er Bargeld.

Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell