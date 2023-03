POL-HAM: Tageswohnungseinbruch in Reihenhaus

Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Ahlener Straße/Kleine Amtsstraße wurden am Freitag, 10. März, gegen 18.00 Uhr drei Menschen schwer verletzt. Eine 19-jährige 1er BMW - Fahrerin befuhr die Ahlener Straße in nördliche Richtung und beabsichtigte nach links in die Kleine Amtsstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mazda 6 eines 48-Jährigen. Hierbei ...

mehr