POL-HAM: Opel bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich "Auf der Becke/ Zur grünen Aue" ist am Samstagmorgen (11. März) der Fahrer eines Leichtkraftrads leicht verletzt worden. Der 26-Jährige aus Hamm befuhr gegen 10.15 Uhr die Straße "Zur grünen Aue" in Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich "Auf der Becke" kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda einer 29-Jährigen aus Jüchen, welche dort in ...

