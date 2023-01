Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (08/2023) Jugendliche auf Göttinger Bahnhofsvorplatz belästigt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Bahnhofsvorplatz

Sonntag, 1. Januar 2023, gegen 18.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Göttinger Bahnhofsvorplatz ist am Sonntagabend (01.01.23) eine Jugendliche aus dem Landkreis von einem unbekannten Mann belästigt worden. Der Vorfall soll sich gegen 18.35 Uhr auf der Außenterrasse eines Schnellrestaurants zugetragen haben. Nach Schilderung der 17-Jährigen habe sich der Unbekannte zunächst neben sie gesetzt, sie schließlich am Oberschenkel berührt und auch versucht, sie zu küssen. Die Jugendliche habe sich aus der Situation befreien und in einen Linienbus flüchten können. Der Unbekannte sei in unbekannte Richtung weggegangen. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 27 Jahre alt, ca. 160 bis 170 cm groß, schwarzes Haar, schwarzer Bart (im Bereich des Mundes), Narbe unter dem linken Auge, bekleidet mit dunkler Jeansjacke, weißem T-Shirt und dunkelblauer Jeans.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

