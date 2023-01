Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (06/2023) Geparkten Volvo vermutlich beim Ausparken beschädigt - Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Bad Lauterberg. Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Wissmannstraße

Samstag, 31. Dezember 2022, zwischen 18.30 und 20.20 Uhr

BAD LAUTERBERG (as) - In der Wissmannstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) wurde am Silvesterabend (31.12.22) im Zeitraum zwischen 18.30 und 20.20 Uhr ein Volvo S80 bei einer Unfallflucht beschädigt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen streifte vermutlich beim Ausparken ein bislang unbekanntes Fahrzeug den in Höhe Hausnummer 30 in einer Parkbucht stehenden Volvo seitlich im Bereich der Fahrertür und flüchtete anschließend unerkannt.

Als der Besitzer gegen 20.20 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er den Schaden an seiner Fahrertür und verständigte die Polizei. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell