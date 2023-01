Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (05/2023) Briefkasten durch Böller beschädigt - Polizei Bad Lauterberg bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Brunepromenade

Donnerstag, 29. Dezember 2022, zwischen 15.00 und 20.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (as) - Beim Zünden eines Feuerwerkskörpers ist am vergangenen Donnerstagnachmittag (29.12.22) im Zeitraum zwischen 15.00 und 20.00 Uhr der Briefkasten eines Wohnhauses in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) mutwillig beschädigt worden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen zündeten Unbekannte vermutlich beim Vorbeigehen einen Feuerwerkskörper an und warfen ihn in den unmittelbar an der Straße stehenden Briefkasten in der Brunepromenade. Durch die Wucht der Explosion wurde der Briefkasten und die darin befindliche Briefpost in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der Tatzeitraum konnte durch die Bewohner zwischen 15.00 und 20.00 Uhr eingegrenzt werden.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630.

